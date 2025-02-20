Смоленский сенатор Артем Малащенков рассказал о планах по ремонту около 150 памятников

Новый законопроект уже внесен Сенатор от Смоленской области Артем Малащенков в своем официальном Telegram-канале рассказал о том, что он вместе с коллегами по Комитету СФ внесли законопроект, который позволит упростить порядок ремонта памятников, посвященных событиям, участникам и жертвам различных военных конфликтов.
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