«Большие претензии к правительственному аппарату» Телефонный разговор пранкеров Вована и Лексуса с главой правительства Италии Джорджей Мелони не открыл ничего нового во взглядах итальянского премьера, считает политолог, член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини.
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