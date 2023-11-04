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Политолог Бернардини оценил пранк Вована и Лексуса с премьером Италии Мелони

Политолог Бернардини оценил пранк Вована и Лексуса с премьером Италии Мелони

«Большие претензии к правительственному аппарату» Телефонный разговор пранкеров Вована и Лексуса с главой правительства Италии Джорджей Мелони не открыл ничего нового во взглядах итальянского премьера, считает политолог, член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Как была фашистской, так и осталась!!!!! ФУУУУ!
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20 час.
Владимир Соловьев
Значит и пойдёт до конца дорогой БЕНИТО!
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13 час.

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