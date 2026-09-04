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Яшкин стал капитаном «Шанхай Дрэгонс» в своем дебютном сезоне за клуб

Яшкин стал капитаном «Шанхай Дрэгонс» в своем дебютном сезоне за клуб

Новичок «Шанхай Дрэгонс» Дмитрий Яшкин будет носить капитанскую нашивку в новом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

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