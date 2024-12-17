К празднику Святого Николая мы приготовили особенный подарок для всех любителей путешествий — увлекательные и познавательные экскурсии, которые можно посетить совершенно бесплатно!19 декабря - бесплатные авторские экскурсии по центру Симферополя: "Хроники столицы Тавриды"За 45 минут мы окажемся на рубеже XIX и ХХ века, прогу.