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К празднику Святого Николая мы приготовили особенный подарок для всех любителей путешествий — увлекательные и познавательные экскурсии, которые можно посетить совершенно бесплатно!

К празднику Святого Николая мы приготовили особенный подарок для всех любителей путешествий — увлекательные и познавательные экскурсии, которые можно посетить совершенно бесплатно!

К празднику Святого Николая мы приготовили особенный подарок для всех любителей путешествий — увлекательные и познавательные экскурсии, которые можно посетить совершенно бесплатно!19 декабря - бесплатные авторские экскурсии по центру Симферополя: "Хроники столицы Тавриды"За 45 минут мы окажемся на рубеже XIX и ХХ века, прогу.

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