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МО РФ: Российские бойцы взяли пункт ВСУ, уничтожили противника и забрали трофеи

МО РФ: Российские бойцы взяли пункт ВСУ, уничтожили противника и забрали трофеи

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, как бронегруппа Южной группировки войск на танках Т-80 и боевых машинах пехоты БМП-2 прикрыла штурмовые отряды, которые готовились к захвату очередного пункта ВСУ на донецком направлении.

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