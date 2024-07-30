МО РФ: Российские бойцы взяли пункт ВСУ, уничтожили противника и забрали трофеи

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, как бронегруппа Южной группировки войск на танках Т-80 и боевых машинах пехоты БМП-2 прикрыла штурмовые отряды, которые готовились к захвату очередного пункта ВСУ на донецком направлении.