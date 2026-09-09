Сафонов дал часовое интервью на французском: «Владение местным языком для иностранца – вопрос уважения к стране»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дал часовое интервью Le Parisien на французском языке. Описание материала о россиянине звучит так: «Попытаться заглянуть во внутренний мир Матвея Сафонова – задача увлекательная, но непосильная для многих нападающих соперника за те полгода, что он стал игроком основного состава «ПСЖ».
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