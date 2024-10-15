В Казани все отели готовы принять делегации в дни саммита БРИКС

В Казани все отели готовы к приему иностранных делегаций и гостей в дни саммита БРИКС. Об этом «Татар-информу» рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина.
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