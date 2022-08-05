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Фоменко о карточках Черникова: «Его отец – спецназовец, служил в горячих точках. Может, туда корни уходят»

Олег Фоменко высказался о том, что Александр Черников из «Краснодара» часто получает карточки. «Саша — парень порядочный и воспитанный.

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