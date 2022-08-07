Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Гендиректор «Ахмата» о 0:0 с «Зенитом»: «Ничья с чемпионом – тоже своего рода успех. Довольны результатом»

Гендиректор «Ахмата» доволен ничьей с «Зенитом» (0:0), игравшим в меньшинстве. В матче 4-го тура Мир РПЛ вратаря сине-бело-голубых Даниила Одоевского удалили на 41-й минуте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх