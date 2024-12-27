На 8 миллионов тенге обманула пациентов медсестра в Жетысу

41-летняя жительница области Жетысу, работая участковой медсестрой в центральной районной больнице, раз в полугодие проводила подворовой обход на закрепленной территории и обращала свое внимание на одиноких людей, которые находились в затруднительном финансовом положении, сообщает Polisia.
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