На 8 миллионов тенге обманула пациентов медсестра в Жетысу

41-летняя жительница области Жетысу, работая участковой медсестрой в центральной районной больнице, раз в полугодие проводила подворовой обход на закрепленной территории и обращала свое внимание на одиноких людей, которые находились в затруднительном финансовом положении, сообщает Polisia.