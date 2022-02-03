«Долины смерти» и другие самые страшные вещи во время Ржевской битвы Известное стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» написано в память о Ржевской битве – одном из наиболее кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны.