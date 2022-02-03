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«Долины смерти» и другие самые страшные вещи во время Ржевской битвы

«Долины смерти» и другие самые страшные вещи во время Ржевской битвы

«Долины смерти» и другие самые страшные вещи во время Ржевской битвы Известное стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» написано в память о Ржевской битве – одном из наиболее кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны.

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