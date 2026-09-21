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Юрист Чирикова объяснила, как оформить доверенность на пенсию на дому

Юрист Чирикова объяснила, как оформить доверенность на пенсию на дому

Пенсионер, которому трудно прийти к нотариусу, может вызвать его на дом и оформить доверенность на получение пенсии родственником или другим представителем.

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