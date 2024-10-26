Прогноз погоды в Крыму на 26 октября

Прогноз погоды в Крыму на 26 октябряВ Симферополе +15 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +15 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +15 и пасмурноВ Джанкое +14 и небольшой дождьВ Ялте +15 и небольшой дождьВ Алуште +15 и небольшой дождьВ Керчи +13 и.