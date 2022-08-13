Регионы получат 3,3 млрд рублей на развитие промышленности в 2023 году

Минпромторг распределил Единую региональную субсидию на 2023 год. 3,3 млрд рублей направят на софинансирование региональных программ развития промышленности в следующем году – средства Единой региональной субсидии распределили между 59 регионами.
Минпромторг распределил Единую региональную субсидию на 2023 год. 3,3 млрд рублей направят на софинансирование региональных программ развития промышленности в следующем году – средства Единой региональной субсидии распределили между 59 регионами.
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