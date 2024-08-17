По новому участку "оранжевой" ветки петербургского метро прошел технический поезд

Приготовления уже находятся на финальном этапе. "В настоящее время перекрестный съезд и два стрелочных перевода демонтированы, а на их место установлены новые элементы пути и устройства сигнализации, централизации и блокировки.
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