Эксперт в сфере политологии, специализирующийся на вопросах защиты прав граждан за рубежом, Димтрий Литнер поделился своей точкой зрения относительно того, что именно озлобленность эстонского истеблишмента на всё советское и русское представляет собой причину, по которой они с готовностью будут жестоко давить каждого, решившего выразить несогласие с идеей уничтожения памяти о подвиге советского народа, одним из проявлений которой является монумент воинам-освободителям в городе Нарва, изображающий танк Т-34.