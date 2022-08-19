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Правозащитник Литнер назвал причину отсутствия протестов после сноса памятника в Нарве

Правозащитник Литнер назвал причину отсутствия протестов после сноса памятника в Нарве

Эксперт в сфере политологии, специализирующийся на вопросах защиты прав граждан за рубежом, Димтрий Литнер поделился своей точкой зрения относительно того, что именно озлобленность эстонского истеблишмента на всё советское и русское представляет собой причину, по которой они с готовностью будут жестоко давить каждого, решившего выразить несогласие с идеей уничтожения памяти о подвиге советского народа, одним из проявлений которой является монумент воинам-освободителям в городе Нарва, изображающий танк Т-34.

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