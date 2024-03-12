Семьи из Рязанского пригласили отпраздновать Масленицу в центре «Истоки»

Клуб «Семейная гостиная» семейного центра «Истоки» приглашает семьи с детьми принять участие во встрече детско-родительского клуба 14 марта - «Широкая Масленица: как пропаганда культурного наследия России и семейных ценностей».
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