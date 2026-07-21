Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 582 подписчика

Никита Блисс объяснил, как снять наличные без карты через смартфон

Никита Блисс объяснил, как снять наличные без карты через смартфон

Никита Блисс из маркетплейса «Сравни» рассказал RT о способах снятия наличных без пластиковой карты. С помощью современных технологий, как бесконтактная оплата через Mir Pay или биометрическая идентификация, русские могут безопасно получать деньги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии