Никита Блисс объяснил, как снять наличные без карты через смартфон

Никита Блисс из маркетплейса «Сравни» рассказал RT о способах снятия наличных без пластиковой карты. С помощью современных технологий, как бесконтактная оплата через Mir Pay или биометрическая идентификация, русские могут безопасно получать деньги.
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