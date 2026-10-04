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Спорт Уик-Энд

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Талалаев «Зенит» еще не обыгрывал. Как же это сделать? - поинтересовался наставник «Балтики» у Рахимова

Талалаев «Зенит» еще не обыгрывал. Как же это сделать? - поинтересовался наставник «Балтики» у Рахимова

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в шутливой форме поинтересовался у коллеги Рашида Рахимова, как обыграть «Зенит».

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