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Глава СОМБ разоблачил французские фейки о гибели переводчика в ЦАР

Глава СОМБ разоблачил французские фейки о гибели переводчика в ЦАР

Москва, 22 апреля. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал западную дезинформационную кампанию, направленную на очернение репутации российских инструкторов, которые работают в ЦАР.

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