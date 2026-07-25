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Газета.ру

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Финский политик заявил, что его страна стала зоной боевых действий из-за НАТО

Финский политик заявил, что его страна стала зоной боевых действий из-за НАТО

Финляндии больше нет, она стала частью фашистского Запада. Об этом заявил в интервью РИА Новости переехавший в Россию экс-депутат парламента Финляндии, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Плохо когда своих мозгов нет.
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