Финский политик заявил, что его страна стала зоной боевых действий из-за НАТО

Финляндии больше нет, она стала частью фашистского Запада. Об этом заявил в интервью РИА Новости переехавший в Россию экс-депутат парламента Финляндии, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.
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