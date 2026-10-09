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Регионы России

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МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Украины из-за атаки дрона на грузовик

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Украины из-за атаки дрона на грузовик

В ноте протеста было подчеркнуто, что Киев ранее предупреждался о недопустимости подобных действий. В ведомстве отметили, что принадлежность грузовика была очевидна, и атака расценивается как преднамеренная.

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