Экс-сотрудников ГИБДД будут судить в Астрахани за фальсификацию протокола

Дело в отношении двух бывших сотрудников полиции, обвиненных в превышении должностных полномочий, передано в Трусовский районный суд Астрахани, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.
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