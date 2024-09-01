В Приморье обследуют место гибели молодой тигрицы

Научные сотрудники «Земли леопарда» провели обследование места гибели амурского тигра, обнаруженного на железнодорожном мосту через реку Амба, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал amurleo_land.
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