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В Приморье обследуют место гибели молодой тигрицы

В Приморье обследуют место гибели молодой тигрицы

Научные сотрудники «Земли леопарда» провели обследование места гибели амурского тигра, обнаруженного на железнодорожном мосту через реку Амба, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал amurleo_land.

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