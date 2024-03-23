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Польский журналист возмущён: Фермеры блокируют Украину, но пропускают продукцию из Белоруссии

Польский журналист возмущён: Фермеры блокируют Украину, но пропускают продукцию из Белоруссии

Политнавигатор Среди польского населения множество пророссийски настроенных людей, и в отличие от Украины, они не видят конкуренции в агропродукции, которая заходит со стороны Белоруссии, в том числе и из новых регионов РФ.

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