Полиция Эстонии прекратила митинг против сноса советских памятников в Нарве

Эстонская полиция прервала митинг в поддержку советских памятников в Нарве. В полицейском департаменте республики заявили, что на участники мероприятия якобы принесли военную символику и нарушили требования по организации публичного собрания.
Эстонская полиция прервала митинг в поддержку советских памятников в Нарве. В полицейском департаменте республики заявили, что на участники мероприятия якобы принесли военную символику и нарушили требования по организации публичного собрания.
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