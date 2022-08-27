360

162 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    А на фига нам их извинения.Певец Демьян посо...
  • Наталья Середа
    Чьи сыночки мажоры? Как всегда тайна.СМИ сообщили о за...
  • Михаил Федоров
    Не прогибаться больше под европейских "друзей"! Пусть они на колени встанут!The Nation: тяжел...

Полиция Эстонии прекратила митинг против сноса советских памятников в Нарве

Полиция Эстонии прекратила митинг против сноса советских памятников в Нарве

Эстонская полиция прервала митинг в поддержку советских памятников в Нарве. В полицейском департаменте республики заявили, что на участники мероприятия якобы принесли военную символику и нарушили требования по организации публичного собрания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх