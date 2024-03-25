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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наиль Якупов: «За НХЛ не слежу. Не вижу смысла просыпаться ночью и смотреть игры. Кроме хоккея есть много других прекрасных вещей»

«За НХЛ не слежу. Так, иногда хайлайты смотрю, новости какие-то читаю. Помимо хоккея у меня есть своя личная жизнь, которая не менее интересная.

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