Как продлевали жизнь лампочек в СССР

Сколько существуют электролампочки, столько и существует их главная проблема-быстрое перегорание. Вроде прогресс подарил нам экономичные люминесцентные лампочки, а потом и светодиодные пошли на любой вкус и кошелек, но проблема только ухудшилась.
Сколько существуют электролампочки, столько и существует их главная проблема-быстрое перегорание. Вроде прогресс подарил нам экономичные люминесцентные лампочки, а потом и светодиодные пошли на любой вкус и кошелек, но проблема только ухудшилась.
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