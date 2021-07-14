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Как продлевали жизнь лампочек в СССР

Как продлевали жизнь лампочек в СССР

Сколько существуют электролампочки, столько и существует их главная проблема-быстрое перегорание. Вроде прогресс подарил нам экономичные люминесцентные лампочки, а потом и светодиодные пошли на любой вкус и кошелек, но проблема только ухудшилась.

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Владимир Беспалов
Покупаю светодиодную лампу, обязательно беру чек, если перегорает, сдаю в магазин, на коробке написано сколько работает часов эта лампочка. И мне её меняют!!!
i_sergei
где вы видели светодиодные лампочки за 600 рублей? в спецсалоне на Рублевке?
Юрий Колобродов
....Самый дешевый способ установить диод, цена которого 3 рубля..... А потом смотреть на мерцающую с частотой 25 Гц лампочку? В подъезде такая не утомит глаз а в настольной лампе надоест быстро!

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