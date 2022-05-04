Как в США расставляют запятые в «конфисковать нельзя вернуть»

Для купирования рисков сошлются на «уникальный случай», но никакие деньги «не окупят» репутационные потери Михаил Синельников-Оришак Фото: ZumaTAСС У нас поспешили сообщить, что США «разрешили направлять на поддержку Украины российские активы».
Для купирования рисков сошлются на «уникальный случай», но никакие деньги «не окупят» репутационные потери Михаил Синельников-Оришак Фото: ZumaTAСС У нас поспешили сообщить, что США «разрешили направлять на поддержку Украины российские активы».
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