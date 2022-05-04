Страна и люди

9 330 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Семенов
    мы все под колпаком глобалистов. и будет только хуже.У НАС ОТНИМУТ ВСЁ...
  • Taurus Zmei
    Только вот забывают, что живут не на своих землях, как и украинцыКазахстан: Тревож...
  • Александр
    Свободная пресса -российское русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на выпуске фальшивых статей и вбросов...Они уплыли: У Рос...

Как в США расставляют запятые в «конфисковать нельзя вернуть»

Как в США расставляют запятые в «конфисковать нельзя вернуть»

Для купирования рисков сошлются на «уникальный случай», но никакие деньги «не окупят» репутационные потери Михаил Синельников-Оришак Фото: ZumaTAСС У нас поспешили сообщить, что США «разрешили направлять на поддержку Украины российские активы».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх