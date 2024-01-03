Романов в матче с «Колорадо»: 3-й гол в сезоне, 6 блоков и «+1» за 25:12. У него 9 очков в 38 играх

Защитник «Айлендерс» отличился во втором периоде игры регулярного чемпионата с «Эвеланш» (4:5 ОТ). В активе россиянина стало 9 (3+6) очков в 37 играх в этом сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 22:45.