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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романов в матче с «Колорадо»: 3-й гол в сезоне, 6 блоков и «+1» за 25:12. У него 9 очков в 38 играх

Романов в матче с «Колорадо»: 3-й гол в сезоне, 6 блоков и «+1» за 25:12. У него 9 очков в 38 играх

Защитник «Айлендерс» отличился во втором периоде игры регулярного чемпионата с «Эвеланш» (4:5 ОТ).  В активе россиянина стало 9 (3+6) очков в 37 играх в этом сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 22:45.

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