Ого разница, хоть и сотня рублей: какая была пенсия в СССР, и сколько получилось бы в перерасчете на сегодняшний день Ольга БезродняяКакая была пенсия в СССР и её современный эквивалент – задача, требующая внимательного анализа и учёта многих переменных.