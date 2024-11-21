Ого разница, хоть и сотня рублей: какая была пенсия в СССР, и сколько получилось бы в перерасчете на сегодняшний день Ольга БезродняяКакая была пенсия в СССР и её современный эквивалент – задача, требующая внимательного анализа и учёта многих переменных.
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