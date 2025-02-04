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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае жители могут приберечь в банках денег в девять раз меньше, чем москвичи

На Алтае жители могут приберечь в банках денег в девять раз меньше, чем москвичи

В крае объем вкладов на душу населения - 205,3 тыс. рублей Алтайский край находится на 66-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по объему вкладов на душу населения за 2024 год, а Республика Алтай – на 78-м, сообщает РИА Новости.

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Lana_Borei Иванова
Может компенсация отсутствия денег - чистая природа, воздух и вода?
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