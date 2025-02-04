На Алтае жители могут приберечь в банках денег в девять раз меньше, чем москвичи

В крае объем вкладов на душу населения - 205,3 тыс. рублей Алтайский край находится на 66-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по объему вкладов на душу населения за 2024 год, а Республика Алтай – на 78-м, сообщает РИА Новости.