Белый дом заявил, что состояние Остина не угрожало защите интересов США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что состояние здоровья главы Пентагона Ллойда Остина не угрожало защите национальных интересов США.
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