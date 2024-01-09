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Белый дом заявил, что состояние Остина не угрожало защите интересов США

Белый дом заявил, что состояние Остина не угрожало защите интересов США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что состояние здоровья главы Пентагона Ллойда Остина не угрожало защите национальных интересов США.

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