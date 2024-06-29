Заявление Минобороны России

В течение ночи с 28 на 29 июня при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БПЛА над территорией Тверской области, 1 БПЛА над территорией Брянской области, 1 БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым.