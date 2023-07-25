Военный эксперт предложил решение проблемы уничтожения складов БК в Крыму

Петр Паринов

Интересно, кто в здравом уме согласится, чтобы ему операцию шунтирования на сердце делал выпускник ВШЭ, гениальный внук госчиновника или эффективный менеджер, а не кардиолог-хирург со специальным базовым образованием и многолетним опытом работы в этой области... Так почему же у нас страной, ЦБ РФ, МО, Роскосмосом, целыми отраслями и министерствами в правительстве, банками, госкорпорациями, СМИ, ТВ управляют эффективные менеджеры без профильного образования и опыта работы, а также гениальные дети и внуки, а также верные друзья наших госчиновников даже без базового образования, не говоря уже об опыте работы в соответствующей области... Кадры решают все и пока страной будут управлять случайные люди, а не профессионалы, нихера хорошего ждать не приходится...