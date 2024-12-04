Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Мужчина, которому некуда привести женщину

Мужчина, которому некуда привести женщину

Прочитала в интернете жалобу. Мужчина пришел домой к красивой спортивной девушке, которая ездила на дорогой машине.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Влияет. Массовое строительство муниципальных домов = подъём демографии. И никак иначе. Или будет город с дорогими человейниками, которые либо пустуют, либо захвачены мигрантами
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15 час.
Аркадий Шацкий
В корне не правильный вывод, статья - реклама ипотеки.
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15 час.

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