Прочитала в интернете жалобу. Мужчина пришел домой к красивой спортивной девушке, которая ездила на дорогой машине.
Мужчина, которому некуда привести женщину
Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Влияет. Массовое строительство муниципальных домов = подъём демографии. И никак иначе. Или будет город с дорогими человейниками, которые либо пустуют, либо захвачены мигрантами
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15 час.
Аркадий Шацкий
В корне не правильный вывод, статья - реклама ипотеки.
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15 час.
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