В правоохранительных органах США заявили, что процесс опознания стрелявшего в Трампа затянулся из-за "усложняющих факторов"

Правоохранительные органы США, расследующие покушение на бывшего президента страны и претендента на выдвижение от республиканцев на новых выборах главы Белого дома Дональда Трампа, предполагают, что преступник действовал без соучастников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии