Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в США с Блинкеном

Ереван анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке.Как сообщает армянское внешнеполитическое ведомство, встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана пройдёт в рамках Генеральной Ассамблеи ООН при участии госсекретаря Белого дома Энтони Блинкена.