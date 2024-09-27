Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 634 подписчика

Блокировка счетов по новому закону: 66% клиентов за сутки отменяют перевод

Блокировка счетов по новому закону: 66% клиентов за сутки отменяют перевод

30 тысяч счетов за один день заблокировали банки из-за нового закона.В первый день вступления в силу нового закона о банковских переводов было заблокировано 30 тысяч подозрительных счетов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх