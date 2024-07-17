…28-летний Баходир Рахманов из Андижана в прошлом году уехал на работу в Великобританию. Завербовался через фирму, уплатил 2 000 долларов (178 000 рублей —Авт.
Узбекские мигранты в ужасе от работы вне РФ
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Такие же, как вы... Присосались. Дома работайте.
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20 час.
Лена Елена
Чурки в своей стране не пригодились, в чужой тем более никому не нужны. Мозгов не хватает сообразить, что дома надо порядок навести, а не по странам мотаться.
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20 час.
Геннадий Бережнов
Нормальные работяги были и раньше у нас, а сегодня свезли тех кто работать и не собирается. Едут семьями до 10 чел. А для чего свезли это другой вопрос!
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2 час.
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