Узбекские мигранты в ужасе от работы вне РФ

ЛС Лидия Санникова Такие же, как вы... Присосались. Дома работайте.

Лена Елена Чурки в своей стране не пригодились, в чужой тем более никому не нужны. Мозгов не хватает сообразить, что дома надо порядок навести, а не по странам мотаться.