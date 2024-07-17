СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Зареченская
    С таким жестким допросом и мигрантов с среднй азии нужно пропускать, без семей. А вообще для них закрыть границы. Сыт..."мне (все) должны...
  • Сергей Кашапов
    Дай БОГ что б по чаще выдворяли."Безжалостно выдв...
  • Геннадий Бережнов
    Нормальные работяги были и раньше у нас, а сегодня свезли тех кто работать и не собирается. Едут семьями до 10 чел. А...Узбекские мигрант...

Узбекские мигранты в ужасе от работы вне РФ

Узбекские мигранты в ужасе от работы вне РФ

…28-летний Баходир Рахманов из Андижана в прошлом году уехал на работу в Великобританию.  Завербовался через фирму, уплатил 2 000 долларов (178 000 рублей —Авт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Такие же, как вы... Присосались. Дома работайте.
Ответить
20 час.
Лена Елена
Чурки в своей стране не пригодились, в чужой тем более никому не нужны. Мозгов не хватает сообразить, что дома надо порядок навести, а не по странам мотаться.
Ответить
20 час.
Геннадий Бережнов
Нормальные работяги были и раньше у нас, а сегодня свезли тех кто работать и не собирается. Едут семьями до 10 чел. А для чего свезли это другой вопрос!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх