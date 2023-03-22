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Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию 2023

Чемпионат Мира по фигурному катанию 2022 года пройдет в Японии в городе Сайтама с 22 по 26 марта. Посмотреть в прямом эфире чемпионат мира можно: в сервисе Okko на Youtube канале ISU Расписание трансляций 22 марта 05:00 – пары, короткая программа 09:50 – женщины, короткая программа 23 марта 05:00 – пары, произвольная программа 09:50 – мужчины, короткая программа 24 марта 05:00 – танцы на льду, ритм-танец 11:20 – женщины, произвольная программа 25 марта 06:30 – танцы на льду, произвольная программа 11:20 – мужчины, произвольная программа 26 марта 09:00 – показательные выступления Время начала соревнований – московское.

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