GigaChat прокачали. Модель расширила контексты

Модели GigaChat получили значительные обновления для повышения производительности и улучшения понимания контекстаКоманда разработчиков популярного ИИ GigaChat представила существенные обновления для моделей GigaChat Pro и GigaChat Lite, а также новый вариант, ориентированный на бизнес-пользователей, GigaChat Lite+.
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