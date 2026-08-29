Ключевые события минувшего дня. Информирует ИА Красная Весна — 29 августа

ИА Красная Весна можно не только читать, но и слушать. Главные события минувшего дня в подкасте «Информирует ИА Красная Весна» в соцсети «ВКонтакте».
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