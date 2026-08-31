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Молния! Масштабная стратегия дестабилизации: СВР выступила с резким заявлением о Западе

Молния! Масштабная стратегия дестабилизации: СВР выступила с резким заявлением о Западе

Служба внешней разведки России заявила, что страны Запада активизировали подготовку к предстоящим выборам в Государственную думу и реализуют масштабную стратегию по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

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