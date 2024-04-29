Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Техажев
    Просто выдворить всех , кто приехал и не соблюдает законы России, кто ратует за своё на нашей территории.МИД Таджикистана ...
  • Алексей Васильев
    Нужно начать высылать за любые нарушения, серезнее перехода не там. Народ жалко, но начальство тамошнее охамело. А по...МИД Таджикистана ...
  • Галина Дубровская
    Не кормить их и не пущать на наши землиИ моя такая же ос...

Похоже, Суровикин возвращается. Какой пост он может занять

Похоже, Суровикин возвращается. Какой пост он может занять

После ареста Тимура Иванова, ожидаемо все заговорили о громких отставках и возможных назначениях в оборонном ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх