Икона Петлюры, казаки-разбойники в Эстонии, паранойя в Литве: утренний кофе и новости

Vladimir Lioubimcev

Братушки проявились... И забывать этого НИКОГДА НЕЛЬЗЯ... А то тут сейчас Россия с США обсуждают возобновление дешевого газа в Евросоюз... Последний на нас снаряды и оружие поставляют Киеву, чтобы убивать наших парней, а мы им - ДЕШЕВЫЙ ГАЗ БУДЕМ ПОСТАВЛЯТЬ?! Они там. в верхах что, совсем уже, того?!! А КАК россияне к этому отнесутся? Или Газпром уже НЕ РОССИЙСКИЙ?, А ИНОСТРАННЫЙ, И РАБОТАЕТ НЕ НА РОССИЮ?!!