Икона Петлюры, казаки-разбойники в Эстонии, паранойя в Литве: утренний кофе и новости

И

Искандер

Знатца так. Российской Федерации принадлежит 50,23% акций Газпрома. 25,20% (блокирующий пакет) принадлежит американскому The Bank of New York Mellon. 24,57% - «прочие заинтересованные/зарегистрированные лица», во многом – те же пиндосы.. ЛЮБОЙ экономист скажет Вам, что для устойчивого получения прибыли и влияния на многие решения компании важен не столько КОНТРОЛЬНЫЙ пакет акций, сколько БЛОКИРУЮЩИЙ, который составляет 25% акций (потому так и назван). Вот и думайте, нужна ли В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ национализация основных отраслей, половина прибылей от которых идёт нашему ВОЕННОМУ ПРОТИВНИКУ?