Вообще-то раньше в этот день отмечался как День Советской печати. Мы, помню, много издевались втихомолку над этим праздником.
Икона Петлюры, казаки-разбойники в Эстонии, паранойя в Литве: утренний кофе и новости
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Братушки проявились... И забывать этого НИКОГДА НЕЛЬЗЯ... А то тут сейчас Россия с США обсуждают возобновление дешевого газа в Евросоюз... Последний на нас снаряды и оружие поставляют Киеву, чтобы убивать наших парней, а мы им - ДЕШЕВЫЙ ГАЗ БУДЕМ ПОСТАВЛЯТЬ?! Они там. в верхах что, совсем уже, того?!! А КАК россияне к этому отнесутся? Или Газпром уже НЕ РОССИЙСКИЙ?, А ИНОСТРАННЫЙ, И РАБОТАЕТ НЕ НА РОССИЮ?!!
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13 час.
И
Искандер
Знатца так. Российской Федерации принадлежит 50,23% акций Газпрома. 25,20% (блокирующий пакет) принадлежит американскому The Bank of New York Mellon. 24,57% - «прочие заинтересованные/зарегистрированные лица», во многом – те же пиндосы.. ЛЮБОЙ экономист скажет Вам, что для устойчивого получения прибыли и влияния на многие решения компании важен не столько КОНТРОЛЬНЫЙ пакет акций, сколько БЛОКИРУЮЩИЙ, который составляет 25% акций (потому так и назван). Вот и думайте, нужна ли В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ национализация основных отраслей, половина прибылей от которых идёт нашему ВОЕННОМУ ПРОТИВНИКУ?
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11 час.
Э
ЭММА
💯👍🏻 Вот и сложился пазл!
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1 час.
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