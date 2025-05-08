Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viach Россия
    А лично я рад, что дерьмо алиев не испохабит Великий праздник в Москве своим присутствием!Алиев отказался л...
  • Afix Afixis
    Нахера вы эту статейку сюда запулили? На ВРАГА работаете, безмозглые?NBC News, США. Ро...
  • Руслан Баратов
    Уважаю. Целиком и полностью согласен. Среди богемы иногда встречаются достойнве люди.Юрий Назаров: «Ст...

Икона Петлюры, казаки-разбойники в Эстонии, паранойя в Литве: утренний кофе и новости

Икона Петлюры, казаки-разбойники в Эстонии, паранойя в Литве: утренний кофе и новости

  Вообще-то раньше в этот день отмечался как День Советской печати. Мы, помню, много издевались втихомолку над этим праздником.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Братушки проявились... И забывать этого НИКОГДА НЕЛЬЗЯ...  А то тут сейчас Россия с США обсуждают возобновление дешевого газа в Евросоюз... Последний на нас снаряды и оружие поставляют Киеву, чтобы убивать наших парней,  а мы им - ДЕШЕВЫЙ ГАЗ  БУДЕМ ПОСТАВЛЯТЬ?!   Они там. в верхах что, совсем уже, того?!! А КАК россияне к этому отнесутся? Или Газпром уже НЕ РОССИЙСКИЙ?,  А ИНОСТРАННЫЙ, И РАБОТАЕТ  НЕ НА РОССИЮ?!!
Ответить
13 час.
И
Искандер
Знатца так. Российской Федерации принадлежит 50,23% акций Газпрома. 25,20% (блокирующий пакет) принадлежит американскому The Bank of New York Mellon. 24,57% - «прочие заинтересованные/зарегистрированные лица», во многом – те же пиндосы.. ЛЮБОЙ экономист скажет Вам, что для устойчивого получения прибыли и влияния на многие решения компании важен не столько КОНТРОЛЬНЫЙ пакет акций, сколько БЛОКИРУЮЩИЙ, который составляет 25% акций  (потому так и назван). Вот и думайте, нужна ли В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ национализация основных отраслей, половина прибылей от которых идёт нашему ВОЕННОМУ ПРОТИВНИКУ?
Ответить
11 час.
Э
ЭММА
💯👍🏻 Вот и сложился пазл!
Ответить
1 час.
наверх