Георгий Мурадов: деятельность «крымской платформы» Украины направлена на разжигание вражды

Деятельность украинской «крымской платформы» направлена на разжигание вражды и конфронтации, пишет телеканал «Миллет», цитируя вице-премьера крымского правительства, постоянного представителя Крыма при Президенте России Георгия Мурадова.
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