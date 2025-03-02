Юрист напомнила о растениях, за выращивание которых грозит тюрьма

Людмила Палкина

Дожили, блин, ипомею раньше выращивали всегда, очень красивая, неприхотливая. Никто от неё не пострадал, ни разу. И вот не тебе, запрещена. Конечно, выполняю, не сажаю. Мак не стала сажать, а ведь как вкусно было, потрясёшь головку, загремела, вытрясешь семена и жевать. Проклятые наркоманы, всё из-за них. Надо узнать, что ещё запрещено, а то попадёшь, как кур в ощип.