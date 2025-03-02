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Татар-информ

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Юрист напомнила о растениях, за выращивание которых грозит тюрьма

Юрист напомнила о растениях, за выращивание которых грозит тюрьма

За выращивание некоторых растений в России предусмотрена административная и даже уголовная ответственность – из-за содержания в них психоактивных веществ.

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Комментарии
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СК
Светлана Киселева
Отлично было бы разместить здесь фото этих растений...
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21 час.
Людмила Палкина
Дожили, блин, ипомею раньше выращивали всегда, очень красивая, неприхотливая. Никто от неё не пострадал, ни разу. И вот не тебе, запрещена. Конечно, выполняю, не сажаю. Мак не стала сажать, а ведь как вкусно было, потрясёшь головку, загремела, вытрясешь семена и жевать. Проклятые наркоманы, всё из-за них. Надо узнать, что ещё запрещено, а то попадёшь, как кур в ощип.
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19 час.
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