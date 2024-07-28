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В Олимпийском комитете Палестины назвали условия для рукопожатия с израильтянами

В Олимпийском комитете Палестины назвали условия для рукопожатия с израильтянами

Global Look Press/David Canales/Keystone Press Agency Президент Олимпийского комитета Палестины Джибриль Раджуб заявил, что не пожмет руку своему израильскому коллеге или кому-либо из делегации страны на Олимпиаде в Париже без признания права Палестины на независимость.

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