Комитеты Совфеда рассмотрели кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

В соответствии с конституционными полномочиями палата регионов на совместном заседании профильных комитетов была рассмотрена представленная Президентом России кандидатура Игоря Краснова на пост генерального прокурора.
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